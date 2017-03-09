У ликвидированного снайпера боевиков найден российский паспорт, - пресс-офицер 72 ОМБр

У ликвидированного в зоне АТО снайпера боевиков найден российский паспорт. Об этом сообщила пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук.

"При нем (снайпере, – ред.) был паспорт РФ, военный билет так называемой "ДНР", оружие. Судя по его квалификации, то понятно, что это специалист высокого класса. Тем не менее он был уничтожен и закончил позорно свою жизнь здесь", - заявила Мокренчук.

Также пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады отметила: "Бойцы увидели, что к ним кто-то приближается, доложили командиру, он дал команду уничтожить".

Относительно ситуации в зоне АТО в настоящее время Мокренчук заявила: "Если говорить о ситуации сейчас, мы только что были на промзоне, там есть прилёты".