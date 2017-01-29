У Марин Ле Пен нашли фиктивных помощников

У лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен нашли фиктивных помощников и обязали выплатить €340 тысяч, которые якобы были на них потрачены. Об этом сообщает Midi Libre.

Ле Пен обязана вернуть деньги, потраченные на выплату зарплаты своей помощнице Катрин Гризе и телохранителю Тьери Лежье, которые были фиктивно наняты в качестве помощников политика.

Гризе заработала €298,5 тыс, а Лежье €41,5 тыс. Деньги должны быть возвращены до 31 января и 28 февраля соответственно. Иначе Европарламент может начать вычитывать из зарплаты Ле Пен как парламентария около 50% суммы для погашения трат.