"У меня глаз хороший". Лолита эмоционально ответила CБУ на запрет во въезде в Украину

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская прокомментировала запрет СБУ на ее въезд в Украину.

Певица на своей странице в Facebook сообщила, что ее уже отправили в Россию поездом Одесса-Москва. По словам певицы, ей приносят соболезнование даже пограничники.

Лолита возмущена тем, что ей, как человеку, который родился и работал в Украине, запретили въезд в страну.

"Кароче, вы все делаете, чтобы я, б**дь, забыла язык украинский... Вы разлучаете людей, разлучаете семьи и и делаете все возможное для того, чтобы не было мирного существования. Ну, Бог вам судья, а у меня глаз хороший. Тот, кто меня обидит, тот обязательно потом заканчивает жизнь плохо. Чего вам и желаю", - сказала певица, обращаюсь к Службе безопасности Украины.