 

У меня нет страха за себя. Папа Франциск отказался от бронированного автомобиля

08 января 2017 г. 15:45
Источник: Новое время
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Папа Римский Франциск отказался передвигаться на бронированном автомобиле, сообщает Reuters со ссылкой на интервью во введении новой книги итальянского автора Андреа Торниелли.

Понтифик понимает, что может стать объектом нападения, однако, в отличие от своих предшественников, не планирует усиливать меры своей безопасности таким способом.

"Я отдаю себе отчет о рисках... Может быть, это безрассудно, но у меня нет никакого страха за себя. Всегда есть риск нападения со стороны безумцев, но Господь всегда рядом. Я не могу позволить себе передвигаться в пуленепробиваемых автомобилях", - заявил Папа Римский.

Отмечается, что за последние два года в Италии полиция значительно усилила меры безопасности в районе Ватикана после произошедших в Европе нападений экстремистов.

Напомним, на бронированном автомобиле перемещались все его предшественники после того, как в 1981 году было совершено покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.

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