У меня нет страха за себя. Папа Франциск отказался от бронированного автомобиля

Папа Римский Франциск отказался передвигаться на бронированном автомобиле, сообщает Reuters со ссылкой на интервью во введении новой книги итальянского автора Андреа Торниелли.

Понтифик понимает, что может стать объектом нападения, однако, в отличие от своих предшественников, не планирует усиливать меры своей безопасности таким способом.

"Я отдаю себе отчет о рисках... Может быть, это безрассудно, но у меня нет никакого страха за себя. Всегда есть риск нападения со стороны безумцев, но Господь всегда рядом. Я не могу позволить себе передвигаться в пуленепробиваемых автомобилях", - заявил Папа Римский.

Отмечается, что за последние два года в Италии полиция значительно усилила меры безопасности в районе Ватикана после произошедших в Европе нападений экстремистов.

Напомним, на бронированном автомобиле перемещались все его предшественники после того, как в 1981 году было совершено покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.