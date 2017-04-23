У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Татарском проливе у юго-западного побережья Сахалина (РФ) произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом со ссылкой на сейсмостанцию "Южно-Сахалинск" .

Отмечено, что землетрясение было зафиксировано в 17:37 по сахалинскому времени с эпицентром в 22 км на северо-восток от мыса Крильон на глубине 5 км. В городе Анива "жители почувствовали подземный толчок и выбежали на улицу", рассказал агентству источник на сейсмостанции.

При этом уточняется, что землетрясение ощущалось силой до 2-3 баллов. В Холмске и крупнейшем городе острова Южно-Сахалинске сила землетрясения также не превысила 2 баллов. Как сообщается, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Чили в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился неподалеку от чилийского города Вальпараисо, в 42 км от берега. Глубина эпицентра землетрясения составляла 9,8 км.

