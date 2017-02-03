 

У Порошенко исключили референдум по НАТО в ближайшее время

03 февраля 2017 г. 15:08
Источник: Левый берег
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Референдум по вопросу вступления в НАТО состоится тогда, когда Украина достигнет соответствия критериям альянса, разъяснил замглавы администрации президента Константин Елисеев.

"Для того, чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И, конечно, решение и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения всех условий. И ключевое условие - это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - сказал он на брифинге.

Елисеев отметил, что в недавнем интервью немецкому изданию президент Петр Порошенко подтвердил уже известную позицию о том, что решающее слово вступлении Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу.

"Именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал президент Украины относительно перспективы референдума о НАТО немецкому изданию", - добавил он.

Напомним, накануне Порошенко заявил, что объявит референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО, но когда именно голосование состоится, не уточнил.

Порошенко заявлял о необходимости проведения референдума по вопросу вступления Украины в НАТО еще в ноябре 2014 года. Тогда он отмечал, что плебисцит состоится тогда, когда Украина будет соответствовать требованиям альянса.

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