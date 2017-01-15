 

У Порошенко объяснили, почему Байден не приехал

15 января 2017 г. 19:00
Источник: Украинские новости
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В Администрации президента Украины сообщили, что визит вице-президента США Джо Байдена в Украину перенесен из-за изменений в рабочем графике. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом состоится 16 января в 8:45. Встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая состоится в Клубе Кабинета Министров Украины, была перенесена на 7:30 16 января.

Ранее посольство США в Украине сообщало, что целью визита Джо Байдена в Киев станет демонстрация поддержки Украине.

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