 

У Порошенко раскритиковали статью Пинчука

05 января 2017 г. 11:12
Источник: Корреспондент
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В Администрации президента Петра Порошенко назвали страхом и слабостью призыв миллиардера Виктора Пинчука к компромиссам "ради мира с Россией".
Пинчук ранее написал статью в Wall Street Journal, в которой говорит о необходимости пожертвовать Крымом и Донбассом, а также забыть о членстве НАТО и ЕС. Эту заметку прокомментировал заместитель главы АП Константин Елисеев. также на страницах WSJ.
"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость - плохие советчики. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесут еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал Елиссев.

Он подчеркнул, что альтернативы европейскому и евроатлантическому курсу Украины нет.
"Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, особенно после Революции достоинства", - написал Елисеев.
Замглавы АП также призвал не торговать Донбассом и Крымом.
"Украина выступает за местные выборы, но только на основании закона Украины и стандартов ОБСЕ. Кремлю, безусловно, хотелось бы узаконить свою гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Но никто не должен попасть в эту ловушку", - пишет Елисеев.

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