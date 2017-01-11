 

У Путина отреагировали на списки Савченко

11 января 2017 г. 14:43
Источник: Украинская правда
102 просмотра

Обсуждение вопроса обмена пленными возможно в рамках работы соответствующих подразделений Трехсторонней контактной группы по Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова спросили о том, анализировала ли Москва недавно опубликованные народным депутатом Украины Надеждой Савченко списки пленных "российских граждан, находящихся на территории Украины".

"У меня нет сомнения, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы - соответствующих подразделений", - сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о том, что, по его мнению, мешает сейчас произвести такой обмен.

"Я бы не сказал, что здесь можно упрекнуть какую-то одну из сторон - я имею в виду ополченцев Донбасса или Киев - но это вопрос именно договоренностей и доверия этих вот двух сторон этого конфликта. Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы вот эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать", - сказал Песков.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.