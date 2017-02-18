Убийство брата Ким Чен Ына: Подозреваемая думала, что участвует в розыгрыше

Подозреваемая в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - Ким Чин Нама - думала, что принимает участие в розыгрыше и не планировала убийство.

Об этом сообщил глава индонезийской полиции Тито Карнавиан, передает BBC-Украина.

По словам задержанной, согласно розыгрышу, они должны были подходить к мужчинам, просить их закрыть глаза и брызгать им в лицо водой. Прежде, чем подойти к Ким Чон Наму, они разыграли нескольких других мужчин. Однако только в случае со сводным братом лидера КНДР в емкости оказалась не вода, а яд.

"Они сделали это три или четыре раза и получили за это несколько долларов. Но в случае с их последней целью, Ким Чон Намом, в распылителе, вероятно, было опасное вещество", - сказал Карнавиан.

Ранее Малайзия отказалась передать тело Ким Чон Нама КНДР. Позже премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что тело может быть передано после проведения вскрытия, не уточнив при этом, будет ли тело передано властям КНДР или близким Ким Чон Нама.

Сводный брат главы КНДР, по сообщениям СМИ, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, по одной из версий - шпионками из Северной Кореи, и умер по дороге в больницу.