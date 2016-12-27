Ученые предсказали гепардам скорое вымирание

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27 декабря 2016 г. 16:15
Источник: Новое Время
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Численность гепардов в ряде стран Африки и Азии сократилась на 70-90%, им грозит скорое вымирание.

Ученые подсчитали, что площадь ареала их обитания в целом по Земле уменьшилась на 98%. Об этом говорится в исследовании Лондонского зоологического общества и Общества сохранения диких животных, передает phys.org.

По словам исследователей, в мире осталось лишь около 7100 гепардов, причем в Иране сохранилась лишь популяция примерно в 50 особей, в одном из отдаленных районов. Из-за этого авторы исследования призывают изменить природоохранный статус гепарда с "уязвимого" на "под угрозой исчезновения".

"Наше исследование показывает, что необходимость поддерживать большой ареал обитания, вкупе с множеством других угроз, сделала гепардов более уязвимыми для вымирания, чем мы считали ранее", — заявила Сара Дюран из Зоологического общества Лондона.

По данным ученых, общая площадь ареала обитания гепардов сегодня составляет лишь 9% от их изначальных угодий. А большая часть гепардов живет за пределами заповедников.

"Недавние решения, принятые на совещании в Йоханнесбурге представляют собой значительный прорыв особенно с точки зрения пресечения незаконной торговли живыми гепардами в регионе Африканского Рога. Тем не менее, согласованные действия необходимы, чтобы обратить вспять снижение их численности", - добавила Сара Дюнан.

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