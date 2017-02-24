 

Украина и Молдова запустили проект совместного контроля на границе

24 февраля 2017 г. 20:27
Источник: Укринформ
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На контрольно-пропускном пункте "Кучурганы" молдавско-украинской границы прошла рабочая встреча делегаций РМ и Украины, цель которой – разработка стратегии реализации проекта по совместному пограничному и таможенному контролю на границе.

Об этом сообщает собственный корреспондент агентства со ссылкой на Посольство Украины в Молдове.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом, а также в контексте реализации положений Дорожной карты, подписанной премьер-министрами Украины и Молдовы в Киеве 13 февраля, молдавская делегация во главе с вице-премьером по вопросам реинтеграции Георгием Баланом осуществила рабочую поездку в пограничный пункт пропуска "Кучурганы". Цель поездки – разработка стратегии реализации проекта по совместному пограничному и таможенному контролю на украинско-молдавской границе", - сообщили в дипведомстве.

Кроме этого, украинские и молдавские коллеги обсудили ход работ на пропускном пункте "Паланка", где также планируется ввести совместные пункты пропуска.

Мероприятия призваны обеспечить максимальное упрощение пересечения границы, а также усилить борьбу с негативными явлениями.

Во встрече приняли участие посол Украины в Молдове Иван Гнатышин и руководство Одесской областной госадминистрации.

Презентацию проекта совместного контроля в пункте пропуска "Кучурганы" провел заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василь Серватюк.

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