 

Украина и США договорились о налоговом сотрудничестве

07 февраля 2017 г. 19:04
Источник: Зеркало недели
4 просмотра

Сегодня в Украине больше финансовых советников, финансируемых США, чем в других странах. 

Межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) подписали министр финансов Украины Александр Данилюк и посол США в Украине Мари Йованович.

"Это соглашение позволяет снизить возможности для финансовых махинаций, уклонения от налогообложения, содействовать лучшему обмену информации между Украиной и США, обмену опытом и усилению нашего сотрудничества с США", - сказал Данилюк.

Йванович пояснила, что в рамках соглашения США на государственном уровне будут получать от украинской стороны информацию об администрировании доходов и налогов американских граждан и компаний, в которых они владеют долями.

Данилюк добавил, что FATCA уже подписали около 60 стран.

По словам Йванович, сегодня в Украине по различным американским программам технической помощи работает больше финансовых советников, чем в какой либо другой стране мира.

В марте 2016 года Минфин разработал собственную стратегию по пересмотру международных конвенций об избежании двойного налогообложения, которую планировал подписать со странами Европейского Союза, в частности с такими странами, как Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Швейцария и Австрия.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.