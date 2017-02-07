Украина и США договорились о налоговом сотрудничестве

Сегодня в Украине больше финансовых советников, финансируемых США, чем в других странах.

Межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) подписали министр финансов Украины Александр Данилюк и посол США в Украине Мари Йованович.

"Это соглашение позволяет снизить возможности для финансовых махинаций, уклонения от налогообложения, содействовать лучшему обмену информации между Украиной и США, обмену опытом и усилению нашего сотрудничества с США", - сказал Данилюк.

Йванович пояснила, что в рамках соглашения США на государственном уровне будут получать от украинской стороны информацию об администрировании доходов и налогов американских граждан и компаний, в которых они владеют долями.

Данилюк добавил, что FATCA уже подписали около 60 стран.

По словам Йванович, сегодня в Украине по различным американским программам технической помощи работает больше финансовых советников, чем в какой либо другой стране мира.

В марте 2016 года Минфин разработал собственную стратегию по пересмотру международных конвенций об избежании двойного налогообложения, которую планировал подписать со странами Европейского Союза, в частности с такими странами, как Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Швейцария и Австрия.

