Украина и Турция готовят соглашение о поездках в страны по внутренним паспортам

Украина и Турция готовят соглашение о поездках граждан двух стран по внутренним паспортам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет Liga.net.

"У нас безвизовый режим, но в будущем граждане Украины и Турции смогут посещать наши страны по внутренним документам. Мы договорились об этом. Нам осталось отработать технические детали, и мы надеемся, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время", - уточнил он.

При этом его турецкий коллега добавил, что реализовать идею, возможно, удастся до начала курортного сезона.