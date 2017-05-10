Украина и Турция подписали протоколы о новых направлениях сотрудничества в военной сфере

10 мая 2017 г. 14:17
Источник: РБК-Украина
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в Стамбуле провел встречи с министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишиком, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимуфтюоглу и руководителем оборонпрома Турции Исмаилом Демиром. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встреч стороны подписали протоколы о новых направлениях сотрудничества между турецким и украинским оборонпромом. Турчинов заявил, что к визиту президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев стороны успеют начать несколько совместных проектов в оборонной сфере. Стороны также обговорили дальнейшую интенсификацию сотрудничества в авиационной и ракетно-космической отраслях, создании новых видов вооружения и специальной техники.

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