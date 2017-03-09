 

Украина инициирует дебаты по Донбассу в Постоянном комитете ПАСЕ - Логвинский

09 марта 2017 г. 12:22
Источник: Укринформ
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На заседании руководства ПАСЕ в Мадриде планируется обсуждение украинского вопроса, в частности возможности проведения дебатов по конфликту на Донбассе в Постоянном комитете.

Об этом написал в Facebook вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины Георгий Логвинский (фракция "Народный фронт").

"В честь празднования 40-летия присоединения Испании к Совету Европы в столице Испании Мадриде в здании Сената проведут свое заседание руководящие органы Парламентской ассамблеи Совета Европы. Уже сегодня после обеда начнется закрытое заседание Бюро ПАСЕ. На заседании будут обсуждаться проект повестки дня апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге, меморандум, подготовленный Генеральным секретарем ПАСЕ о создании независимого внешнего органа расследования. Запланировано обсуждение и украинских вопросов. В частности, будем настаивать на проведении в Постоянном комитете дебатов по вопросам эскалации военного конфликта в Донбассе", - сообщил он.

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