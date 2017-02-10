 

Украина может доказать, кто инициировал обстрелы Авдеевки, - Порошенко

10 февраля 2017 г. 20:16
Источник: РБК-Украина
53 просмотра

Порошенко отвергает попытки Москвы разделить ответственность за обстрелы Авдеевки

Украина может доказать, что обстрелы Авдеевки Донецкой области инициировали пророссийские боевики. Об этом в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковской области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

Сообщается, что Порошенко возложил ответственность за обострение ситуации в Авдеевке на боевиков и Россию.

"Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Есть даже такая коварная тактика Москвы разделить ее между Москвой и Киевом. Мы не позволим этого сделать", - заявил он.

По словам Порошенко, действия сил АТО в Авдеевке носили характер вынужденной обороны. Также украинская сторона может доказать все факты об инициаторах обстрелов, так как владеет записями перехваченных переговоров боевиков. Кроме того, у партнеров Украины по НАТО есть спутниковые снимки, где четко зафиксированы факты обстрелов.

Ранее Порошенко сообщил, что на Донбассе с 29 января погибли 15 военных.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.