Украина может доказать, кто инициировал обстрелы Авдеевки, - Порошенко

Порошенко отвергает попытки Москвы разделить ответственность за обстрелы Авдеевки

Украина может доказать, что обстрелы Авдеевки Донецкой области инициировали пророссийские боевики. Об этом в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковской области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

Сообщается, что Порошенко возложил ответственность за обострение ситуации в Авдеевке на боевиков и Россию.

"Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Есть даже такая коварная тактика Москвы разделить ее между Москвой и Киевом. Мы не позволим этого сделать", - заявил он.

По словам Порошенко, действия сил АТО в Авдеевке носили характер вынужденной обороны. Также украинская сторона может доказать все факты об инициаторах обстрелов, так как владеет записями перехваченных переговоров боевиков. Кроме того, у партнеров Украины по НАТО есть спутниковые снимки, где четко зафиксированы факты обстрелов.

Ранее Порошенко сообщил, что на Донбассе с 29 января погибли 15 военных.

