 

Украина может получить патрульные катера из США

09 марта 2017 г. 11:23
Источник: Корреспондент.net
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Украина вышла на завершающий этап переговоров относительно получения подержанных боевых кораблей стран-членов НАТО. Об этом заявил первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов в эфире одесского 7 канала.

Он считает перспективным "получение от других стран кораблей, срок использования которых завершился, или им на смену пришли другие корабли с большими возможностями".

"Такая работа ведется достаточно плодотворно, есть некоторые результаты. Я раскрывать нюансы не буду. Но подошли к финишной прямой переговоры относительно патрульных катеров типа Islands Соединенных Штатов", – сказал Тарасов.

Он заверил, что эти корабли вполне боеспособные.

"Чтобы люди верно понимали, это не секонд-хенд. Корабль, который получается от страны НАТО, он удерживался в таком состоянии, что его боевые возможности остаются без изменений фактически. Например, для корабля класса ракетный катер возраст 20 лет – вполне нормально", – считает Тарасов.

Видео: 

Защитники побережья

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