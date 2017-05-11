Украина намерена обжаловать решение суда Лондона по долгу перед РФ в начале июня – Минфин

11 мая 2017 г. 18:39
Источник: Интерфакс-Украина

Министерство финансов Украины намерено подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску РФ к Украине относительно еврооблигаций на $3 млрд в начале июня.

Других комментариев по этому вопросу министерство не предоставляет.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.

Помимо этого, во время суда истец подчеркнул стандартную структуру транзакции по выпуску еврооблигаций.

Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

Ранее Минфин РФ отказывался обсуждать реструктуризацию еврооблигаций на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.

Международный валютный фонд признал суверенный характер долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на дефолт по этому долгу.

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