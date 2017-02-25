Украина нуждается в более высокотехнологичном вооружении, - Климкин

Украине для противодействия российской агрессии необходимо более высокотехнологичное оборонительное оружие. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению Климкина, Украина однозначно нуждается в оборонительном оружии.

"Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения - на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо. Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с США и НАТО, причем во многих сферах", - отметил Кликин.

Он также подчеркнул, что на сегодня взаимодействие с США и НАТО "начинает давать результаты".