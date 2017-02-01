 

Украина определила свои главные приоритеты на время председательства в Совете безопасности ООН

01 февраля 2017 г. 14:23
Источник: 112.UA
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Украина определила свои главные приоритеты на время председательства в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, главными задачами для украинской команды в Совбезе ООН станут: обеспечение универсального соблюдения целей и принципов устава ООН, урегулирование конфликтов в Европе, борьба с терроризмом, поддержание мира в Африке и на Ближнем востоке, усиление миротворческой деятельности ООН, поддержка процессов разоружения и ядерного нераспространения, повышение прозрачности, эффективности и результативности работы Совета безопасности ООН.

"Впереди насыщенная повестка дня нашей работы, все понимают высокую ответственность. Мы будем полностью полагаться на нашу команду, они готовятся работать по 24 часа семь дней в неделю ради мира и безопасности. Не только Украина, но и весь мир будет наблюдать", - отметил посол Украины при ООН Владимир Ельченко, который на время председательства Украины в Совбезе ООН займет кресло председателя.

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