Украина отказалась от мобилизации, с начала года на контракт в ВСУ приняты 4,5 тысячи человек - Порошенко

Украина отказалась от мобилизации, однако пока сохранит призыв на срочную службу, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В прошлом году был сформирован мощный оперативный резерв первой очереди за счет личного состава, который получил боевой опыт и сейчас демобилизован, но он хорошо мотивирован, высоко профессионален и патриотичен. Более 130 тыс. человек. И в то же время мы сохраняем призыв на срочную военную службу", - заявил президент, выступая в ходе оперативных сборов ВСУ 22 февраля в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что с начала текущего года в ряды Вооруженных сил по контракту приняты около 4,5 тыс. человек.

"В прошлом году в Вооруженные силы приняты по контракту около 70 тыс. украинских добровольцев. (…) С начала этого – еще 4,5 тыс. человек записались в ряды ВСУ", - отметил президент.

Порошенко также заявил, что предстоящие выборы президента РФ, запланированные на 2018 год, являются аргументом для повышения боеготовности ВСУ ввиду того, что антиукраинский курс пользуется поддержкой российских избирателей и может быть использован в качестве избирательной технологии.

"Безальтернативные президентские выборы в России, которые пройдут в следующем году, уже сейчас являются дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности Вооруженных сил Украины. Ведь ясно, что игра мышцами является главной избирательной технологией. Вражеский курс по отношению к Украине и всему внешнему миру пользуется, к моему сожалению, поддержкой со стороны российских избирателей", - сказал он.

Напомним, 14 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине мобилизация остановлена и все усилия направлены на создание профессиональной контрактной армии.

20 января 2017 года министр обороны Степан Полторак выразил надежду, что будущая обстановка в Украине позволит не проводить мобилизацию.

При этом Полторак отметил, что "если ситуация будет значительно затруднена в зоне проведения антитеррористической операции, или будет проведена открытая агрессия против Украины, мы будем вынуждены такую мобилизацию проводить".