 

Украина передаст в международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС, - Матиос

02 февраля 2017 г. 10:12
Источник: 112.UA
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Украина передаст в международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле Россией над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Военная прокуратура сразу после прилета самолета зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательства гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился,  - это доказательства. Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ граничит находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут", - заявил Матиос.

Видео: 

Анатолий Матиос, главный военный прокурор, в "Вечернем прайме" телеканала "112 Украина", 01.02.2017

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