Украина полностью экономически независима от РФ в оборонной сфере, - Гройсман

Украина полностью экономически независима от Российской Федерации в оборонной сфере. Об этом заявил глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Удачно прошла работа по импортозамещению. Мы были традиционно привязаны к экономике в том числе Российской Федерации, в частности в самолетостроении, оборонном комплексе. Сегодня мы вышли на полное импортозамещение. В целом, это большинство продукции, производимой на предприятиях в Украине. Также все то, что нам не хватает, мы можем импортировать в Украину из европейских стран. Но наша задача заключается в том, чтобы мы максимально, на 100% образовали полный цикл производства вне зависимости от импорта", - подчеркнул глава правительства.