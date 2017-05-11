Украина попросила США присоединиться к "нормандскому формату"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Вашингтон и встреч с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом обсудил возможность привлечения США к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках "нормандского формата".

"Обсуждалась ситуация на Донбассе и выполнение Минских договоренностей. У американской стороны есть четкое понимание, что такое российская агрессия и насколько она является угрожающей… Обсуждался также вопрос привлечения американской стороны к урегулированию ситуации, в том числе и к "нормандскому формату", - сказала спикер МИД Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она также отметила, что американская сторона в который раз четко подтвердила свою неизменную позицию о поддержке Украины в противодействии российской агрессии, поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных границ.

Напомним, накануне Трамп принял в Белом доме Климкина и обсудил с ним ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном. Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с Пенсом. Климкин ездил в Вашингтон для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции.

Напомним, разговоры о расширении "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) время от времени поднимаются на различных уровнях. Самое популярное предложение - включить в нее США и Великобританию как гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму. Также желание включиться в переговоры проявляла Польша, но это предложение еще в 2014 году заблокировала Россия.

Основная претензия к "нормандскому формату" - отсутствие существенного прогресса в мирном урегулировании.