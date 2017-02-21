Украина считает нелегитимным "референдум" в Нагорном Карабахе

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и не признает проведение "конституционного референдума" в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

"Украина не признает так называемый "конституционный референдум", который состоялся 20 февраля 2017 года на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики, и считает его нелегитимным", - сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий вопрос.

Она также отметила, что "референдум" является нарушением Конституции Азербайджана и международного права и не имеет правовых последствий.

"Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - подчеркнула М.Беца.