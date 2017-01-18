Украина в 2016 году полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по 11 группам товаров

С 2016 года Соглашение об ассоциации с ЕС действует в двустороннем порядке и, европейские страны могут также экспортировать в Украину свою продукцию в пределах квот.

Украина в прошлом году полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, сахара, круп и муки, солода и пшеничной клейковины, обработанных томатов, виноградного и яблочного соков, пшеницы, овса, кукурузы, ячменя и мяса птицы, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Всего в 2016 году были полностью использованы квоты по 11 группам товаров, что свидетельствует о значительном ускорении их закрытия, ведь в 2015 году были выбраны квоты по 8 группам товаров (сахар на 99%), в 2014 - по 6 группам», - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что с 2016 года Соглашение об ассоциации с ЕС действует в двустороннем порядке и, европейские страны могут также экспортировать в Украину свою продукцию в пределах квот.

Согласно сообщению, основными драйверами ускорения закрытия квот на экспорт отечественной продукции в ЕС стали такие группы товаров, как глюкоза и сироп из нее (квота в 2016 году использована на 58,7% против 6,1% в 2015), ячмень (99,8% против 77,7%), солод и пшеничная клейковина (100% против 72,9%), мясо птицы (дополнительная квота, 43% против 22,5%), отруби (42,8% против 22,7%), крахмал (18,8% против 9,6%).

В ассоциации добавили, что в 2016 году Украина начала использовать новые квоты. В частности, на беспошлинный экспорт обработанной продукции из молочных сливок (квота использована на 24,4%), обработанной продукции из зерновых (2,7%) и грибов (0,1%). Также Украина начала экспортировать сухое молоко (30%) и масло (46%).

«Таким образом, украинские производители наращивают поставки продуктов с добавленной стоимостью животного происхождения», - добавила пресс-служба.

Согласно данным из открытых источников, Украина имеет право на беспошлинный экспорт в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Так, квоты на экспорт для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов – 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла – 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов – 1,5 тыс. тонн, яиц – 3 тыс. тонн, свинины – 40 тыс. тонн, пшеницы - 950 тыс. тонн, ячменя – 250 тыс. тонн, кукурузы – 400 тыс. тонн, сахара – 20 тыс. тонн, меда – 5 тыс. тонн, обработанных томатов – 10 тыс. тонн, виноградного и яблочного соков - 10 тыс. тонн, овса – 4 тыс. тонн, чеснока – 500 тонн.

В конце 2016 года Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и увеличила квоту на крупы и обработанное зерно на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, кукурузу - 650 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - 5 тыс. тонн, ячмень – 350 тыс. тонн.

По состоянию на 11 января Украина уже полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт меда в ЕС, а также на 64% - сахара и на 78% - виноградных и яблочных соков.

По данным Минагропрода, за 11 месяцев 2016 года украинские сельхозпроизводители поставили на внешние рынки аграрной продукции на 13,57 млрд долл., что составляет 41,5% в общей структуре национального экспорта.

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. (38,1%). В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,7% - до 6,5 млрд долл. и составил 38,8% в общем объеме экспорта.