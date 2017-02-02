 

Украина возобновит программу создания нового корвета

02 февраля 2017 г. 13:27
Источник: Корреспондент.net
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Украина возобновит государственную целевую оборонную программу по созданию нового корвета для Военно-морских сил. Об этом сообщил замминистра обороны Игорь Павловский.

По данным замминистра, в 2017 году госфинансирование программы Корвет должно составить более 1 млрд гривен.

Как сообщил Павловский, в настоящее время Минобороны ведет переговоры с судпромом по переуступке заключенного в 2009 году с Черноморским судостроительным заводом контракта на строительство корвета.

"Уже есть четыре компании, которые хотят строить (корвет – ред.), – сказал он, выделив в числе претендентов николаевское предприятие Исследовательско-проектный центр кораблестроения.

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