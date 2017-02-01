 

Украина vs Россия: стали известны даты слушаний в суде ООН

01 февраля 2017 г. 20:10
Источник: Укринформ
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В Международном суде ООН в Гааге с 6 по 9 марта 2017 года состоятся открытые слушания по иску Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Слушания будут посвящены запросу на введение временных мер, поданному Украиной", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, первый раунд устных выступлений состоится 6 и 7 марта, второй раунд - 8 и 9 марта. Слушания начнутся в 10.00.

Согласно графику, в ходе первого раунда устных выступлений 6 марта будет выступать Украина, 7 марта - РФ; в ходе второго раунда устных выступлений 8 марта будет выступать Украина, 9 марта - Россия.

Как сообщал Укринформ,  16 января 2017 года Украина инициировала дело против Российской Федерации в Международном суде ООН, расположенном в Гааге, по обвинениям в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года.

Вместе с иском Украина подала запрос о введении временных мер, направленных на предупреждение продолжения нарушений со стороны России в течение рассмотрения дела по существу.

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