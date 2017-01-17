Украина запретила 18 фильмов и сериалов с участием российского актера Цапника

Государственное агентство по вопросам кино запретило 18 фильмов и сериалов с участием российского актера Яна Цапника.

Об этом сообщается на странице Госкино в Фейсбуке.

"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В частности отменена регистрация на фильмы: "Привет, дуралеи!", "Тихие омуты", "Ни шагу назад", "Сорокапятка", "Роман выходного дня", "Услышь мое сердце", "Зимнее танго", "Ошибки любви", "30 свиданий" и сериалы: "Две судьбы", "Под ливнем пуль", "Формула стихии", "Колдовская любовь", "Веское основание для убийства", "Идеальный брак", "Братство десанта", "Королева бандитов", "Вечный отпуск".