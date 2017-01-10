 

Украинцы чаще всего присылали в аппарат Рады запросы о зарплатах депутатов

10 января 2017 г. 19:17
Источник: Зеркало недели
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Граждане Украины поставили аппарату парламента 3682 вопросов в основном финансового характера.

В аппарате Верховной Рады Украины в течение 2016 года было зарегистрировано 2243 запроса на информацию.

Как сообщает пресс-служба парламента, согласно закону "О доступе к публичной информации" такие запросы фиксируются в Единой базе учета и контроля запросов на информацию Верховной Рады.

В запросах было поставлено 3682 вопроса.

В течение 2016 года граждане в запросах на публичную информацию чаще всего просили предоставить сведения о размере начисленной заработной платы с учетом всех доплат, надбавок и вознаграждений всех народных депутатов восьмого созыва, председателя Верховной Рады и его заместителей.

Также украинцев интересовал список депутатов, которым осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера в 2016 году и сколько каждый из этих депутатов получил денежных средств в виде компенсации на эти нужды.

Кроме того, граждане хотели получить список штатных помощников-консультантов народных депутатов всех созывов, копии протоколов и всех стенограмм заседаний (в том числе и выездных) комитетов за 2016 год, информацию об отпусках народных депутатов за прошедший год и копии подтверждающих документов относительно нахождения их в отпусках, финансовые отчеты Верховной Рады и ее аппарата за все годы.

Кроме того, корреспонденты интересовались, сколько на балансе Верховной Рады находится служебных квартир и почему в них не заселяют народных депутатов восьмого созыва, стоимостью проезда территорией Украины и размером выплаченных народным избранникам расходов на заграничные командировки и выполнение депутатских полномочий.

Согласно данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2015 года, властные институты (президент, правительство и Рада) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. В частности баланс недоверия к Верховной Раде составляет -72,4. Ниже – только в российских СМИ - -73,6.
 

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