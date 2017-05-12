Украинцы смогут объездить более 35 стран, связанных с ЕС соглашением о безвизе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что граждане Украины смогут побывать в более чем 35 странах, связанных с Европейским Союзом соглашением о безвизовом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба главы, со ссылкой на интервью для "1+1".

"Более 35 стран Латинской Америки, Азии, связанные с ЕС соглашениями о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право безвизовых путешествий", - заявил Порошенко.

По его словам, таким образом украинский паспорт войдет в 40 самых привлекательных паспортов мира по возможности путешествий. Президент также подчеркнул, что введение безвизова ЕС открывает украинцам возможность безвизовых поездок в страны, не входящие в Шенгенскую зону и ЕС: в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн. Напомним, ранее сообщалось о заявлении Петра Порошенко, что на данный момент в Украине продолжается работа по привлечению лоукостов, который сделают авиаперелеты для украинцев дешевле.

