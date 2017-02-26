 

Украине пора разрабатывать документы по деоккупации Крыма - МинВОТ

26 февраля 2017 г. 17:53
Источник: Укринформ
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи считает, что Киеву необходимо «уже сегодня» разрабатывать пакет документов по деоккупации Крыма.

Об этом он заявил 26 февраля на международном форуме «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира», сообщает Крым.Реалии.

По словам Куркчи, если процесс деоккупации наступит в ближайшем будущем, у государства должен быть готов соответствующий пакет документов.

«Мы с вами должны уже сегодня заниматься, разрабатывать законодательные нормы о коллаборации, о собственности и другие. Они дадут четкое представление и смогут сформировать правовую модель будущего Крыма», – считает Куркчи.

Как сообщалось, в субботу, 25 февраля, в Киеве начался двухдневный международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

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