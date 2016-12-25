 

Украине вернули тела двоих военных, которые погибли на Светлодарской дуге

25 декабря 2016 г. 16:46
Источник: УНИАН
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Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня в рамках гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200», после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, которые погибли на Светлодарской дуге 18 декабря», - говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона передала тела двух погибших нападавших. Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

«Во время предварительного осмотра установлено, что ребята получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре не обнаружено»,- сказал координатор гуманитарного проекта Михаил Котелевский. После проведения всех необходимых экспертиз тела погибших военных будут доставлены их семьям для захоронения.

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