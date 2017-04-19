Украинская коррупция оставила след в 41 стране — НАБУ

Иностранные банки и компании причастны к нанесению свыше трети всех убытков от преступлений, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следствием установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованных на ряде украинских государственных компаний. В частности, речь идет о ПАО "Укргаздобыча", ГП "Электротяжмаш", ГП "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГП "Администрация морских портов Украины", ОАО "Одесский припортовый завод" и другие", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины, а сами компании обычно выполняют роль посредника. Чаще всего такие компании зарегистрированы в Великобритании или на Кипре, а банковские операции чаще всего осуществляются через Латвию и Австрию, поскольку местные банки там работают быстро и используют жесткие стандарты банковской тайны.

"Детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено $ 428 млн , 4,3 млн евро и 825 тысяч фунтов и более 22,7 миллиардов гривень", - говорится в сообщении. По состоянию на середину апреля НАБУ отправило 161 ходатайство о международной правовой помощи до компетентных органов 41 страны мира.