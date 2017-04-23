Украинские саперы получили сертификаты НАТО

В Каменец-Подольском Хмельницкой области украинские военные саперы прошли курс обучения по стандартам НАТО и получили сертификаты от канадских инструкторов.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Каменец-Подольском состоялся очередной выпуск украинских военных саперов, которые под руководством канадских инструкторов прошли курс обучения помощника оператора по обезвреживанию самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Замначальника Центра по морально-психологического обеспечения подполковник Богдан Беркута поздравил украинских военнослужащих, отметив высокий профессионализм канадских инструкторов и важность их миссии для ВСУ.