Украинские саперы получили сертификаты НАТО

23 апреля 2017 г. 12:15
Источник: Левый Берег

В Каменец-Подольском Хмельницкой области украинские военные саперы прошли курс обучения по стандартам НАТО и получили сертификаты от канадских инструкторов.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"В Центре разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Каменец-Подольском состоялся очередной выпуск украинских военных саперов, которые под руководством канадских инструкторов прошли курс обучения помощника оператора по обезвреживанию самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Замначальника Центра по морально-психологического обеспечения подполковник Богдан Беркута поздравил украинских военнослужащих, отметив высокий профессионализм канадских инструкторов и важность их миссии для ВСУ.

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