 

Украинские волонтеры обратились к Гройсману по поводу гуманитарной помощи для зоны АТО

28 февраля 2017 г. 11:41
Источник: Интерфакс-Украина

Украинские волонтеры просят премьер-министра Владимира Гройсмана обеспечить прозрачность и упростить процедуру доставки гуманитарной помощи в зону АТО.

"Мы постоянно сталкиваемся с такой ситуацией, что мы каждый раз получаем все новые требования по поводу документов, которые нам нужно подавать. На самом деле по закону о гумпомощи нужно всего два документа - желание донора предоставить и желание реципиента получить эту помощь", - сообщила волонтер инициативы "Е+" Валентина Варава на брифинге во вторник в Киеве.

По ее словам, автомобили и другая помощь для участников АТО не могут попасть в зону боевых действий из-за бюрократических требований. "Поскольку мы понимаем, что эти иллюстрации - это только маленькая картинка того, что происходит системно, мы обращаемся к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием взять этот процесс под свой личный контроль", - сказала волонтер.

Она отметила, что волонтеры призывают правительство установить четкий список документов и прозрачную процедуру ввоза гуманитарной помощи в зону АТО, упростить механизм оформления документов, а также ввести ответственность за ошибки сотрудников Минсоцполитики при оформлении таких документов.

Волонтер благотворительного фонда "Свои" Оксана Сухорукова добавила, что со стороны Минсоцполитики происходит "саботаж" оформления гуманитарной помощи. "Нет четкого списка: он меняется от заседания до заседания", - сказала волонтер.

По ее словам, в связи с такой ситуацией, существенно сократилась помощь Украине от иностранных доноров. "Мы обращаемся к премьер-министру на протяжении недели разработать такой список документов, порядок рассмотрения документов и установить четкие сроки", - сказала О.Сухорукова, добавив, что волонтеры уже разработали свои предложения в этой сфере.

Координатор благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега сообщил, что из-за бюрократических проблем благотворительный фонд не может отправить в зону АТО с начала года уже 5 автомобилей. "5 автомобилей весь январь и февраль ждут от Минсоцполитики решения, что такие машины нужны", - сказал волонтер.

Волонтеры выставили автомобили, предназначенные для бойцов АТО перед "Украинским домом", после завершения брифинга они намерены пойти в Кабинет министров и передать свое обращение украинскому премьеру.

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