 

Украинские врачи сохранили зрение британскому фотожурналисту, раненому в Авдеевке

04 февраля 2017 г. 18:56
Источник: Интерфакс-Украина
45 просмотров

Раненого в Авдеевке британского фотожурналиста Кристофера Нанна (Christopher Nunn) могут выписать уже через семь дней, сообщил министр информационной политики Юрий Стець.

"Врачам удалось сохранить зрение, он видит обоими глазами. Если все будет нормально, через 7 дней его могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения будет зависеть от качественной реабилитации", - написал министр на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

Стець также поблагодарил врачей из Днепра.

Как сообщалось, 2 февраля британский фотограф К.Нанн пострадал в результате обстрела боевиками Авдеевки. Фотографа с травмой глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.Мечникова в Днепр. Затем, после необходимых обследований, перевели в специализированную клиническую офтальмологическую больницу, где провели операцию на глазах. Врачи выражали надежду, что Нанн будет видеть на оба глаза, но это будет длительный лечебно-реабилитационный процесс.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.