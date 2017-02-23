Украинский беспилотник "Фантом" занял второе место в рейтинге на крупнейшей выставке в ОАЭ

Беспилотный БТР "Фантом", от ГП "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", который был представлен на масштабной международной выставке IDEX-2017, попал в ТОП-5 рейтинга аналитического издания Defence Blog, как наиболее интересная боевая машина.

Оборонная выставка IDEX проходит в Абу-Даби с 19 по 23 февраля 2017 года, самое важное событие в своем роде на Ближнем Востоке. IDEX 2017 является одной из самых крупных и стратегически важных в мире обороны и безопасности выставок. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с местными и международными производителями и поставщиками новейшего оборудования, технологий и систем.

В общей сложности в выставке приняли участие 1235 компаний, включая Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и Укроборонпром.

В рейтинге из пяти современных разработок в области бронетехники, украинский беспилотний БТР "обогнал" турецкую БМП Kaplan-20 со 105-мм пушкой, колесную БМП Rabdan из Объединенных Арабских эмиратов и сербский броневик Milosh BOV M16.

"Разработчики интегрировали систему противотанковые ракеты "Барьер" в "Фантом". С таким вооружением, почти невидимый и мобильный "Фантом" способен поражать тяжелые и легкие бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров. Кроме того, "Фантом" оснащен стабилизированной платформой для различных видов вооружения. Огневые испытания "Фантом" с пулеметом калибра 12,7 мм подтвердили высокую эффективность новой разработки ", - пишет издание.