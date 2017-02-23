 

Украинский беспилотник "Фантом" занял второе место в рейтинге на крупнейшей выставке в ОАЭ

23 февраля 2017 г. 10:56
Источник: Украинские новости
59 просмотров

Беспилотный БТР "Фантом", от ГП "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", который был представлен на масштабной международной выставке IDEX-2017, попал в ТОП-5 рейтинга аналитического издания Defence Blog, как наиболее интересная боевая машина.

Оборонная выставка IDEX проходит в Абу-Даби с 19 по 23 февраля 2017 года, самое важное событие в своем роде на Ближнем Востоке. IDEX 2017 является одной из самых крупных и стратегически важных в мире обороны и безопасности выставок. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с местными и международными производителями и поставщиками новейшего оборудования, технологий и систем.

В общей сложности в выставке приняли участие 1235 компаний, включая Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и Укроборонпром.

В рейтинге из пяти современных разработок в области бронетехники, украинский беспилотний БТР "обогнал" турецкую БМП Kaplan-20 со 105-мм пушкой, колесную БМП Rabdan из Объединенных Арабских эмиратов и сербский броневик Milosh BOV M16.

"Разработчики интегрировали систему противотанковые ракеты "Барьер" в "Фантом". С таким вооружением, почти невидимый и мобильный "Фантом" способен поражать тяжелые и легкие бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров.  Кроме того, "Фантом" оснащен стабилизированной платформой для различных видов вооружения. Огневые испытания "Фантом" с пулеметом калибра 12,7 мм подтвердили высокую эффективность новой разработки ", - пишет издание.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Поліція Харківщини звертає увагу усіх громадян, які мають намір відвідати міжнародний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» (Україна) та «Сельта» (Іспанія). У зв’язку із вжиттям додаткових заходів безпеки, відвідувачі будуть допускатися до чаші стадіону тільки після особистого догляду та проходження металевих рамок. Вхід до стадіону буде припинено о 21-45, тому закликаємо приходити на матч заздалегідь, щоб не створювати черги та натовп.                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.