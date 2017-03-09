 

Украинское правительство перешло на электронный документооборот

09 марта 2017 г. 15:19
Источник: Зеркало недели
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Кабинет министров Украины ввел систему электронного документооборота, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул тот факт, что ежедневно правительственные структуры прорабатывают достаточно большое количество документов, включая обращения граждан.

"Теперь уже ежедневно более трех тысяч документов пересылаются центральным органам власти в электронном виде. Что это дает? Работа с е-документами ликвидирует кучу лишних бумаг и сокращает временные затраты. Также это повышает возможности контроля за качеством обработки обращений граждан и в целом эффективность правительства", - добавил Владимир Гройсман.

По словам премьер-министра, без электронных технологий работать в ХХІ веке невозможно. Он также отметил, что чиновники будут двигаться дальше в этом направлении

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