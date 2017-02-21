 

Укроборонпром отрицает, что продавал вооружения в Россию

21 февраля 2017 г. 11:06
Источник: ЛІГА.net
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Предприятия, входящие в состав Государственного концерна Укроборонпром, не продают свою продукцию России. Об этом заявила пресс-служба концерна.

"Мы не ведем торговлю со страной-агрессором, как это предусмотрено распоряжением Кабмина от 2014 года. Концерн контролирует, чтобы ни одна гайка не попала к врагу. Не исключено, что другие оборонные заводы, которые не входят в состав Укроборонпрома, продолжают сотрудничать с Россией в обход законодательства Украины. Однако наши предприятия строго придерживаются нормативных актов государства", - отметили в Укроборонпроме.

Как добавили в госконцерне, с середины 2014г. Укроборонпром не только остановил любую торговлю со страной-агрессором, но и активно запустил программу замещения российских комплектующих.

"Наш вектор четкий и понятный: отказ от российских деталей и их замещение отечественными. Кооперация с предприятиями почти в каждой области помогает справиться с этой задачей. А оценку тем заводам, которые игнорируют интересы государства и продолжают сотрудничать с врагом, дадут спецслужбы", - заявили в Укроборонпроме.

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