"Укроборонпром" разработал новые ракеты для ВВС Украины, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных Сил Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС Украины. Ракеты 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Хорошая работа, ребята!" - написал глава государства в микроблоге утром в субботу, 11 февраля 2017 года.

При этом президент опубликовал видео, на котором показано применение нового вооружения боевым вертолетом во время испытания.