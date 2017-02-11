 

"Укроборонпром" разработал новые ракеты для ВВС Украины, - Порошенко

11 февраля 2017 г. 11:05
Источник: РБК-Украина
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Президент Петр Порошенко заявил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных Сил Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Укроборонпром" разработал новое вооружение для ВВС Украины. Ракеты 57-мм предназначены для поражения наземных целей. Хорошая работа, ребята!" - написал глава государства в микроблоге утром в субботу, 11 февраля 2017 года.

При этом президент опубликовал видео, на котором показано применение нового вооружения боевым вертолетом во время испытания.

 

 

 

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