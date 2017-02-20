Умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин

Ему было 64 года

Умер постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в Facebook.

Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. Он был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН с 8 апреля 2006 года.

Стоит отметить, что Чуркин известен своими скандальными высказываниями об аннексии Крыма и конфликте на Донбассе.

Так, ранее он на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Крым вообще не должен быть в составе Украины и апеллировал к положению Устава ООН о праве народов на самоопределение, когда речь идет о референдуме в Крыму.

Также 3 февраля во время заседания Совбеза ООН поспред России заявил, что обстрелы на Донбассе могут прекратиться, если украинская власть воспользуется "политической альтернативой". Кроме того, он обвинял Украину в невыполнении Минских соглашений, заявляя, что во всем виноваты "радикалы".

Россия на заседании Совбеза ООН также применяла право вето на резолюцию по созданию международного трибунала в расследовании по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.