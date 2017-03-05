"Умер тот, умрет и этот". К годовщине смерти Сталина в Москве появился провокационный плакат

В воскресенье, 5 марта, в день смерти Иосифа Сталина, по сообщениям пользователей Сети, на Павелецком вокзале в Москве появился провокационный плакат с изображением вождя СССР.

На нем обозначена надпись: "Умер тот, умрет и этот". Однако, кто именно "этот" на плакате не указано.

В это же время в Москве активисты Екатерина Рыжик, Павел Кузнецов и Николай Игроков были задержаны за баннер с надписью "Путин это война, Путин это смерть", вывешенный на железнодорожном мосту на Комсомольской площади.

Задержанная Рыжик опубликовала в Facebook видео, в котором видно, как активистов доставляют в отдел полиции. Активистам сказали, что их доставляют в ОВД Красносельское.

На мосту перед "тремя вокзалами" мы попытались вывесить баннер, на котором написано "Путин это война, Путин это смерть". Случайно проезжали сотрудники полиции, им не понравилась надпись, видимо. А может побоялись, что мы под поезд попадем", — рассказала активистка.