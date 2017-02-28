Уволен полковник СБУ, руководивший задержанием одного из "бриллиантовых прокуроров"

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28 февраля 2017 г. 19:02
Источник: УНИАН
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Полковник Дмитрий Нескоромный, который руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», уволен из Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак в Facebook.

«Вчера уволен с должности заместителя начальника главка «К» #СБУ Д.Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя председателя СБУ - начальника главка «К» Демчины. Полковник Нескоромный как тогдашний мой заместитель руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», - написал он.

Трепак отмечает, что «летом прошлого года Нескоромного сначала фактически отстранили от выполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас уволили с выведением в распоряжение руководителя СБУ».

При этом он утверждает, что этого увольнения Павел Демчина добивался практически с момента прихода в главк «К».

Трепак напомнил, что в прошлом году был также уволен с должности сотрудник СБУ, который был старшим группы, которая проводила обыск у бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

«Некоторых других сотрудников главка «К», которые работали по делу «бриллиантовых прокуроров», правильно «растасовали» по должностям», - написал Трепак.

По его словам, «вчерашнее решение теперь формально (поскольку фактически это было сделано раньше) завершило полную «зачистку» круга сотрудников СБУ, которые имели отношение к реализации дела «бриллиантовых прокуроров».

«Можно утверждать, что в этой части Демчина выполнил свои обязательства перед Шокиным, при генпрокурорстве которого под кадровую зачистку попали следователи и прокуроры, которые расследовали указанное дело»,- отметил Трепак и добавил: «Что-то мне подсказывает, что сейчас интересные процессы происходят и с самим делом «бриллиантовых прокуроров». Подозрительно тихо проходит его рассмотрение».

Бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.

 

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