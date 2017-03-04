В 2017 году Китай увеличит расходы на оборону на 7%

В 2017 году Китай увеличит свой военный бюджет на 7%, что составит 1,3% ВВП и является самым медленным темпом роста от 2010 года, сообщила официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, передает BBC.

"Ежегодно мы составляем военный бюджет с учетом экономического развития Китая и наших потребностей. В этом году военный бюджет вырастет примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП", - говорится в сообщении.

Отметим, военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США.

2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6%, составив 146 миллиардов долларов. В 2015 году на оборону страны было выделено 135 миллиардов долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал запланировать в бюджете увеличение статьи расходов на одно из "крупнейших военных наращиваний в американской истории".

Трамп предлагает увеличить военный бюджет на 10%.

При этом Глава Белого дома намерен сократить финансирование ряда госорганов, в частности, федерального агентства США по охране окружающей среды.

Без изменений должны остаться расходы на программы льготного социального обеспечения и медицинского страхования.