В Администрации Порошенко подозревают Коломойского в смене собственников "1+1" — источник

По данным источника, Коломойский после решения о национализации "Приватбанка" начал процесс переоформления части своих активов на других владельцев.

В Администрации президента подозревают, что после решения о национализации "Приватбанка" владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский мог поменять структуру собственников канала, что и могло стать причиной ситуации с продлением лицензии телеканалу, сообщили член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, и в Администрации президента.

"После национализации Приватбанка мы потребовали от телеканала предоставить актуальную информацию о его владельцах. Но руководство "1+1" отказалось и теперь требует от нас выдать бланк о продлении лицензии на руки, хотя по закону мы имеем право не выдавать его до 6 января", - сказал собеседник "Украинской правде" в Нацсовете.

По словам чиновника из Администрации президента, на прошлой неделе была получена информация, что Коломойский после решения о национализации "Приватбанка" начал процесс переоформления части своих активов на других владельцев. По словам собеседников издания, это делается для избежания ситуации, в которую потенциально могут попасть "Буковель" и МАУ. Так, в результате национализации "Праватбанка" в госсобственность, например, может попасть горнолыжный курорт "Буковель" и самолеты МАУ, о чем заявляла глава НБУ Валерия Гонтарева.

Ранее сообщалось, что журналисты и руководство телеканала "1+1" обратились с открытым письмом к первым лицам государства с просьбой повлиять на действия Нацсовета, который не выдает телеканалу лицензию на аналоговое вещание. В свою очередь Нацсовет сообщил, что лицензия была продлена 15 декабря сроком на семь лет.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.