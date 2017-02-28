В Афганистане полицейский застрелил 11 коллег

Офицер полиции застрелил 11 своих коллег, когда те спали на контрольно-пропускном пункте в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty со ссылкой на местных чиновников.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Омера Звака, офицер применил свою винтовку в нападении поздно вечером 27 февраля в столице провинции Лашкаргахе.

Пресс-секретарь также добавил, что офицер захватил оружие и боеприпасы своих жертв и скрылся с места преступления на полицейской машине, вероятно, чтобы присоединиться к исламистскому движению "Талибан", которое взяло на себя ответственность за нападение.

Кроме того, по данным агентства Рейтер, еще 12 полицейских были убиты в провинции Гильменд в результате часовой перестрелки с боевиками.

Как отмечается, "внутренние" атаки, в которых афганские солдаты и полицейские применяют оружие против своих коллег или международных войск, является серьезной проблемой на протяжении 15-летней войны в Афганистане.

Лашкаргах является одним из немногих городов в провинции Гильменд, который находится под контролем правительства.

По оценкам США, афганские силовики сейчас контролируют менее 60% страны. При этом "Талибан" контролирует около 10% территории Афганистана, а за оставшиеся территории ведут борьбу правительство и повстанческие силы.

Исламистское движение "Талибан" оформилось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 правило страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Число активных боевиков организации оценивается в 27 тыс. человек.