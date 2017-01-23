В Астане стартовали переговоры по урегулированию ситуации в Сирии

В столице Казахстана Астане начались многосторонние переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, передает Интерфакс со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Собеседник агентства уточнил, являются ли переговоры между представителями сирийских властей и оппозицией прямыми.

Ранее представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд сообщил, что переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией будут непрямыми, что было одобрено Россией и Турцией.

Переговоры в столице Казахстана по мирному урегулированию в Сирии, инициированы Россией, Ираном и Турцией. Стороны начали продвигать идею мирных переговоров по Сирии после того, как правительственные войска взяли под контроль крупный город Алеппо, находившийся под контролем повстанцев.

В конце декабря 2016 года Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что Сирия будет разделена на сферы влияния между Россией, Турцией и Ираном, а ее лидер Башар Асад останется при власти по крайней мере еще несколько лет.