В Авдеевке приступили к ремонту ЛЭП

Бригада электриков приступила к ремонту одной из линий электроснабжения Авдеевки, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП", - написал он в фейсбуке.

Вечером 30 января в результате обстрелов была перебита последняя линия электроснабжения Авдеевки. В результате город остался без воды, без электричества и полноценного теплоснабжения. Приступить к ремонту ЛЭП не удавалось из-за обстрелов.