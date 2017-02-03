 

В Авдеевке приступили к ремонту ЛЭП

03 февраля 2017 г. 16:39
Источник: Левый берег
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Бригада электриков приступила к ремонту одной из линий электроснабжения Авдеевки, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП", - написал он в фейсбуке.

Вечером 30 января в результате обстрелов была перебита последняя линия электроснабжения Авдеевки. В результате город остался без воды, без электричества и полноценного теплоснабжения. Приступить к ремонту ЛЭП не удавалось из-за обстрелов.

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